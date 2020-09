Region Piemonte chiede normalità,riaprire stadio Juve (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - LA LOGGIA, 02 SET - La Regione Piemonte chiede di autorizzare l'apertura dell'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - LA LOGGIA, 02 SET - La Regione Piemonte chiede di autorizzare l'apertura dell'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. "Ho appena trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione" per la riapertura dell'Allianz Stadium ai tifosi. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto ...