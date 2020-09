Philips OLED + 935: TV OLED top con soundbar Bowers&Wilkins (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arriva un nuovo TV OLED ovvero Philips OLED + 935 che si posizionerà nella fascia alta del mercato e contiene tutte le tecnologie di tradizione Philips come l’Ambilight e il nuovo processore P5 AI La partnership tra Philips TV e Bowers & Wilkins ha goduto di altri 12 mesi stellari con i modelli OLED + 2019 che hanno vinto numerosi premi e generalmente sono stati salutati – sia dal commercio, dai media e dai consumatori – come nuovi standard per entrambi i TV a titolo definitivo qualità dell’immagine e del suono. Entrambi i partner condividono la stessa filosofia di miglioramento continuo e di ogni parte del design del prodotto, che ha portato al lancio del nuovo ... Leggi su tuttotek

frankrai96 : Philips OLED e LCD, i prezzi dei televisori 2020 - endimione_c : #Philips il mio preferito OLED+935 è l’OLED che non si stampa con un audio da paura - Stefano32847521 : Da Philips il nuovo televisore con l'intelligenza artificiale e tante novità audio-video | Sky TG24 - lucatremolada : Philips Tv & Sound ritorna a fare la voce grossa nell'audio. Ecco le novità La partnership con la britannica B&W pr… - lucatremolada : hilips Tv & Sound ritorna a fare la voce grossa nell'audio. Ecco le novità La partnership con la britannica B&W pro… -