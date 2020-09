Passa la fiducia alla Camera. Il no di FdI: “Con la scusa del Covid, il governo si prende i servizi segreti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scontato l’esito del voto di fiducia alla Camera sul decreto che proroga lo stato di emergenza per il Covid 19 fino al prossimo 15 ottobre. L’Aula di Montecitorio ha detto sì con 276 voti favorevoli e 194 contrari. Presenti 471 deputati, un solo astenuto. Ventotto parlamentari 5Stelle non hanno partecipato al voto. Ennesimo provvedimento blindato dal governo dopo l’incidente grillino. Che ha visto 50 parlamentari pentastellati “ribellarsi” all’emendamento che inserisce nel decreto sull’emergenza Covid la proroga dei vertici dei servizi segreti per 4 anni. fiducia alla Camera: la protesta delle opposizioni In apertura di seduta le opposizioni hanno protestato al ... Leggi su secoloditalia

