Milly Carlucci sostituisce Daniele Scardina a Ballando? Il gossip (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milly Carlucci starebbe pensando di sostituire Daniele Scardina a Ballando con le stelle. Quale sarà il destino dell’ex di Diletta Leotta? Ballando con le stelle sta affrontando una delle stagioni più difficili di sempre. Il programma dedicato alla danza di Milly Carlucci sarebbe dovuto andare in onda sul primo canale pubblico durante la scorsa stagione … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fabiocaninoreal : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre in modo che tutto sia a posto! anche la mia dieta… - Ballando_Rai : Nuovo aggiornamento per voi da parte di @milly_carlucci #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : Messaggio per tutti voi da parte di @milly_carlucci #BallandoConLeStelle - lorenzog31 : RT @bubinoblog: «Tra le opzioni, ci sono quella di sostituire Samuel con un altro maestro e farlo rientrare quando tutto sarà tornato a pos… - giuppyglobo : @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 @Ballando_Rai @milly_carlucci @RaiUno Chissà suo marito quali consigli chiede alla sua partnerina -