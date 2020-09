Migranti: tra poco in rada il via al trasbordo 353 da Sea watch 4 su nave quarantena (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - Al via, tra poco, in rada, davanti al porto di Palermo, al trasbordo dei 353 Migranti a bordo della Sea watch 4 sulla nave quarantena 'Allegra' di Grandi navi veloci. Le due navi sono in avvicinamento. La Sea watch viene affiancata da una motovedetta della Guardia costiera. Leggi su iltempo

marcofurfaro : Parla solo di migranti perché della vita degli italiani non sa nulla. Non saper distinguere tra utile e fatturato d… - LegaSalvini : MIGRANTI, IN CALABRIA ALTRI DUE SBARCHI: QUASI 80 PERSONE TRA LOCRIDE E CATANZARESE - AnnalisaChirico : La gestione migranti è fuori controllo. Mentre s’innesca l’ennesimo scontro istituzionale tra stato e regioni, i mi… - MargiePedersen : RT @marcofurfaro: Parla solo di migranti perché della vita degli italiani non sa nulla. Non saper distinguere tra utile e fatturato di un'a… - TV7Benevento : Migranti: tra poco in rada il via al trasbordo 353 da Sea watch 4 su nave quarantena... -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti tra Una "bomba" Covid sull'Italia. Il virus "avanza" tra i migranti ilGiornale.it Coronavirus. Con l’estate boom di casi in Sardegna. Steri (Ats) ripensa al passaporto sanitario: “Avremmo potuto evitarlo”

Nel solo mese di agosto la Sardegna ha registrato 789 contagi, per un totale di 2.193 casi di positività al Covid-19 accertati dall'inizio dell'emergenza. La Vice Presidente della Regione, Alessandra ...

Governo: Mulè (FI), spaccato e incapace, vada a casa

Roma, 02 set 13:30 - (Agenzia Nova) - Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, evidenzia: "Scuola senza professori, graduatorie per i precari (cosa di ...

Nel solo mese di agosto la Sardegna ha registrato 789 contagi, per un totale di 2.193 casi di positività al Covid-19 accertati dall'inizio dell'emergenza. La Vice Presidente della Regione, Alessandra ...Roma, 02 set 13:30 - (Agenzia Nova) - Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, evidenzia: "Scuola senza professori, graduatorie per i precari (cosa di ...