Metro A. ‘Puoi mettere la mascherina?’ ma lui l’aggredisce. Donna chiede aiuto ai dipendenti Atac: ‘Abbiamo finito il turno’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, non si fermano le discussioni sull’utilizzo della mascherina. L’ennesimo, sgradevole episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 6, all’interno della stazione della Metro A Anagnina. Siamo al capolinea, da li a pochi minuti il treno sarebbe partito: un ragazzo si siede e si toglie la mascherina. A quel punto la signora che gli era vicino, reduce peraltro da chemioterapia, gli chiede se può rimetterla. Di tutta risposta il ragazzo, infastidito, ha insultato verbalmente la Donna e non ha comunque messo la mascherina. A quel punto la signora è scesa dal treno per segnalare quanto accaduto alle autorità competenti, sperando di ottenere da loro un qualche riscontro ma così non è stato. I dipendenti Atac in servizio erano all’incirca ... Leggi su ilcorrieredellacitta

