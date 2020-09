L’Equilibrio: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel 2017 è uscito nei Cinema il film L’equilibrio, diretto dal Regista Vincenzo Marra. Una storia commovente che parla di umanità e della forza di difendere la propria fede davanti al dolore. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d’Argento. Leggi anche: Acts of Violence: Recensione, Trama, Cast L’Equilibrio: Film Un parroco deve scegliere se farsi prendere psicologicamente dai problemi dei suoi parrocchiani o vivere da semplice prete dedito alle messe. Il protagonista viene inviato a Napoli, realtà già molto difficile di suo, per via della criminalità. Come arriva sul posto si trova a dover combattere l’omertà, la delinquenza e ad ascoltare la sofferenza delle famiglie meno agiate. Un ruolo scomodo che a poco a poco lo fa stancare ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

