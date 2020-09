La Turchia non si ritira, anzi si allarga. "Le isole greche? Giusto invaderle" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Francesco De Palo Erdogan vuole estendere l'esplorazione di gas e minaccia Atene. Ma la Francia muove la flotta e gli sceicchi mandano gli aerei Altro che marcia indietro, così come chiesto da Berlino e Bruxelles ad Ankara. Il rischio di un incidente nell'Egeo aumenta esponenzialmente: la Turchia annuncia di voler estendere l'esplorazione del gas nel Mediterraneo orientale. Un altro Navtex fino al 12 settembre, mossa che la Grecia definisce «illegale» mentre da Erdogan partono nuove dichiarazioni incendiarie: «Il tempo delle potenze coloniali è finito. Crediamo in questa nuova era, gli alleati della Turchia aumenteranno gradualmente». Ad aumentare, invece, sono i partner di Atene in questa partita che qualcuno vorrebbe anticipare a prima delle elezioni americane: dopo Tel Aviv e Il Cairo, ecco ... Leggi su ilgiornale

