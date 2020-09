Il Segreto anticipazione 2 settembre 2020: Don Ignacio si infuria e… (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Segreto, anticipazioni dell’episodio di martedì 2 settembre 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 15.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, Marta ha deciso di dedicarsi interamente al lavoro per dimenticare Adolfo. Il padre Ignacio le ha dato un’opportunità nell’azienda di famiglia, nel settore contabile. La ragazza ha cercato ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazione Il Segreto Anticipazioni dal 17 al 21 agosto 2020: Francisca nei guai! ComingSoon.it Il Segreto/ Anticipazioni 2 settembre 2020: la festa di Adolfo e Rosa

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 2 settembre, fervono i preparativi della festa di fidanzamento di Adolfo e Rosa. Isabel, con l’intento di far arrabbiare Ignacio, chiede alla ragazza di ...

Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 1° settembre 2020 | Video Mediaset

Paolo Fox, Oroscopo 2 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 2 settembre, fervono i preparativi della festa di fidanzamento di Adolfo e Rosa. Isabel, con l’intento di far arrabbiare Ignacio, chiede alla ragazza di ...Paolo Fox, Oroscopo 2 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...