Ibra capitano, Milan rimonta 4-2 con Novara (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 02 SET - Senza Romagnoli e Donnarumma è Zlatan Ibrahimovic a portare al braccio la fascia di capitano del Milan nella prima amichevole stagionale, terminata 4-2 sul Novara con la ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Ibrahimovic capitano, Milan rimonta 4-2 con Novara: Sotto di due reti, poi doppietta di Paquetà, Laxalt e Calabria - AnsaLombardia : Ibra capitano, Milan rimonta 4-2 con Novara. Sotto di due reti, poi doppietta di Paquetà, Laxalt e Calabria | #ANSA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Milan-Novara 4-2, Paquetà trascina i rossoneri in rimonta, Ibra indossa la fascia di capitano - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Milan-Novara 4-2, Paquetà trascina i rossoneri in rimonta, Ibra indossa la fascia di capitano - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Milan-Novara 4-2, Paquetà trascina i rossoneri in rimonta, Ibra indossa la fascia di capitano -