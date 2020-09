“Ho perso la mia Alice dopo 5 mesi di agonia”: la mamma di uno dei bambini uccisi dal Citrobacter (Di mercoledì 2 settembre 2020) Elisa Bettini è la mamma di Alice, una bambina tra i 4 morti a causa del Citrobacter nel reparto Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona. In un’intervista alla Stampa racconta cosa è successo alla figlia. La bambina nasce il 4 marzo a Peschiera del Garda ma viene trasferita a Verona perché prematura. La situazione sembra ordinaria, Alice dovrà restare in incubatrice per un mesetto. Ma il 22 marzo la diagnosi cambia: Insomma, tutto normale. «Fino al 22 marzo,quando mi dicono che Alice ha la febbre, meningite da Citrobacter. Chiedo se ci sono stati altri casi, mi rispondono di no. Nella stanza tiralatte, parlando con le altremamme,scopro che non è vero, e che di ... Leggi su nextquotidiano

chetempochefa : Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni… - CarloCalenda : Ti sei perso numerosi scontri con #Briatore di cui ho una pessima opinione. Proprio per questa ragione è doveroso f… - mentecritica : RT @GiuliaCarpi1984: @mentecritica Mi sono riconosciuta... Ho perso mio marito da pochi giorni, nostra figlia più piccola ha 10 anni e da g… - crisperelli : @mentecritica Anche io ho perso mia moglie che mi ha lasciato due bambini. Il grande inizia la prima elementare tra… - gerozz82 : @la_nana_bianca Quello fa parte di me.... Nn l ho mai perso -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho perso Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera