Harry e Meghan firmano un contratto con Netflix: ecco cosa faranno a Hollywood (Di mercoledì 2 settembre 2020) Con il passato da attrice di lei e la nuova villa vicino alle colline di Hollywood in molti puntavano su un futuro nell’industria dello spettacolo per i duchi di Sussex: oggi Harry e Meghan hanno confermato, annunciando di aver firmato un accordo pluriennale con il colosso dello streaming Netflix. Abbandonati quasi per intero i doveri reali, si dedicheranno a una carriera da produttori: in cantiere ci saranno serie sulla natura, documentari sulla vita di donne pioniere e programmi per bambini. Meghan, lanciata dalla serie tv Suits, ha comunque precisato che non tornerà a recitare: in questi mesi però si è dedicata al doppiaggio, e ora passerà al lato produttivo degli show. Sei mesi fa l’addio alla famiglia reale britannica: poi il trasloco a Santa Barbara, in ... Leggi su ilfattoquotidiano

