Galaxy Z Fold2, la nostra anteprima dell'ultimo pieghevole Samsung (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il foldable in uscita il 18 settembre ha un nuovo pannello esterno da 6,2 pollici e un display doppio che arriva a 7,6 pollici. La fotocamera per i selfie adesso è una “Infinity-O”, ossia un foro decisamente ridotto nei confronti del notch del primo Fold. Il prezzo per il mercato italiano sarà di 2049 euro nelle varianti mystic black e mystic bronze. (video di Antonino Caffo) Leggi su it.mashable

