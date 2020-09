Festini con coca e minorenni, in manette anche il politico Luca Cavazza. La Lega: pena esemplare se colpevole (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'indagine sui Festini a base di sesso, cocaina ed escort anche minorenni a Bologna coinvolge anche un politico, Luca Cavazza candidato alle scorse regionali per la Lega. I carabinieri di Bologna hanno eseguito 7 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e droga. Andavano avanti dall'autunno del 2019 e sono durati fino ai primi mesi del 2020, i Festini a base di cocaina e prostituzione, in cui risulterebbero coinvolte diverse ragazze e almeno due minorenni, che si svolgevano, secondo la procura di Bologna, nella villa dell'impresario edile, Davide Bacci, ora in carcere. Sette le misure cautelari per induzione ... Leggi su iltempo

