Eritrea, padre Vitale: “Su scuola Asmara colpevoli governi italiani (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – La chiusura della Scuola italiana ad Asmara e’ la “conseguenza dell’assenza totale di tutti i governi” del nostro Paese, nessuno escluso: cosi’ alla ‘Dire’ padre Vitale Vitali, 45 anni di missioni nel Corno d’Africa, che solo a giugno in un’intervista con l’agenzia invocava un intervento di tutela.Secondo il missionario, “oggi c’e’ grande tristezza perche’ l’istituto era un nostro fiore all’occhiello e rappresentava la speranza di dare un futuro a tanti ragazzi cambiando un po’ le cose in Eritrea”. Leggi su dire

“La situazione in Libia non è più tollerabile, molti profughi tentano la fuga da questi lager: spesso vengono uccisi, se presi vivi subiscono violenze indicibili”: questo è l’appello rivolto all’Union ...«La situazione in Libia non è più tollerabile, molti profughi tentano la fuga da questi lager: spesso vengono uccisi, se presi vivi subiscono violenze indicibili». L’agenzia umanitaria Habeshia e il s ...