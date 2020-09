E’ morto lo storico dell’arte Philippe Daverio, aveva 70 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) E' morto lo storico dell'arte Philippe Daverio. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook la direttrice del teatro Franco Parenti di Milano, Andrée Ruth Shammah. "Philippe Daverio non c'è più - si legge nel suo post pubblicato questa mattina -. Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte" ha detto Shammah. Daverio s'è spento all'istituto dei Tumori di Milano, avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 17 ottobre. Era stato assessore alla Cultura del Comune di Milano sotto la giunta Formentini. Era nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia, ma da decenni viveva a Milano dove aveva iniziato la sua attività di mercante d'arte.Fondatore di diverse ... Leggi su ilfogliettone

