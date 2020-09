È morto Erick Morillo, addio al dj di I Like to Move It (Di mercoledì 2 settembre 2020) È stato trovato morto nella sua casa di Miami Beach l’1 settembre Erick Morillo, disc jockey e produttore discografico statunitense con cittadinanza colombiana di 49 anni. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare come fa sapere TMZ, e solo il referto del medico legale potrà aiutare a capire qualcosa di più. Morillo era particolarmente noto per la hit del 1993 I Like to Move It, ripresa nel 2005 per la colonna sonora del film d’animazione Madagascar. Erick Morillo, biografia e carriera Nato a New York il 26 marzo 1971 Erick Morillo è stato un disc jockey, produttore discografico e remixer di musica house, fondatore con i colleghi Harry Romero e Josè Nuñez ... Leggi su tvzap.kataweb

