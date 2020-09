DayDreamer, anticipazioni oggi 2 settembre: la gelosia di Can e Sanem (Di mercoledì 2 settembre 2020) anticipazioni della puntata di oggi 2 settembre di DayDreamer: Can e Sanem, una strana telefonata riaccende la gelosia DayDreamer va in onda su Canale 5 alle 14.40 dal lunedì al venerdì. La trama della puntata di oggi: l’agenzia di Can deve occuparsi di una nuova compagna pubblicitaria, ma le idee stentano a venire fuori e quindi il Divit, decide di organizzare un campeggio in modo da provare leArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2020 - #Beautiful #Daydreamer… - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni giovedì 3 settembre: Emre ha un incidente Sanem sviene - #DayDreamer… - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 7 e 12 settembre: Sanem crea un profumo apposta per Can e tra Ceyda ed Emre le verrà una c… - teresacapitanio : Anticipazioni Daydreamer 4 settembre: Deren fa ubriacare Sanem per allontanarla da Can, succede un imprevisto. Emre… - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 7 e 12 settembre: Sanem crea un profumo apposta per Can e tra Ceyda ed Emre le verrà una c… -