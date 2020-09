Covid, Svimez: «Senza un piano il Sud soffrirà di più» (Di giovedì 3 settembre 2020) Alla pandemia il Mezzogiorno pagherà un tributo economico pesante. Più di quello delle regioni del Centro-Nord. E questo pur essendo rimasto, durante la prima drammatica ondata,... Leggi su ilmessaggero

tvbusiness24 : #COVID19, @svimez fotografa un Paese “unito” da un crollo dell’economia dalla portata eccezionale. Stiamo vivendo u… - Umbria24 : Covid, Svimez: «Pil dell’Umbria -11,1% nel 2020. Cresce divario col Centro Nord» - Quot_Molise : Covid, dal rapporto Svimez il quadro dell'Italia: il Pil in Molise giù del 10,9% | -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Svimez

Ieri la Svimez, nel suo rapporto annuale ... divaricazione sempre più accentuata tra i suoi diversi territori che potrebbe realizzarsi nel post-Covid? Ne consegue che la riduzione dei divari regionali ...Il Nord e il Sud dell’Italia sono i due unici territori europei a non avere raggiunto i livelli pre-crisi prima del Covid per la semplice ... come ci ricorda la Svimez, reagirà con più vigore delle ...