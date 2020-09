Covid, arriva tampone rapido: risposta in 15 minuti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Basilea, 2 set. (Adnkronos Salute/Ats) - Roche lancerà a breve un test rapido per la diagnosi di Covid-19, in grado di fornire risultati entro 15 minuti. In Europa dovrebbe essere disponibile entro la fine di settembre e il gruppo farmaceutico svizzero intende chiedere il via libera anche negli Usa. L'esame può essere eseguito senza un'infrastruttura di laboratorio, attraverso un tampone nasale, e ha un alto grado di affidabilità, informa la compagnia basilese in una nota. Il colosso renano prevede di immettere sul mercato inizialmente 40 milioni di test al mese, ma entro fine anno la capacità produttiva verrà più che raddoppiata. "Con l'avvicinarsi della stagione influenzale è importante sapere se una persona ha l'influenza o il coronavirus", afferma Thomas Schinecker, ... Leggi su iltempo

pdnetwork : 'Con il ministro Speranza stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocità con tutti i P… - SkySport : Italia, Jorginho arriva a Coverciano dopo il test Covid. Tonali escluso dai convocati - HuffPostItalia : 'Flavio Briatore è positivo al Covid': arriva la conferma del San Raffaele - fisco24_info : Covid, arriva tampone rapido: risposta in 15 minuti : Lo lancerà a breve la Roche, in Europa dovrebbe essere dispon… - Noovyis : (Il muro di Venezia, al festival del cinema arriva la barriera per proteggere il red carpet dal pubblico. Così il C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva Il Covid arriva a Tonara, la sindaca: "Usate la mascherina h24 quando uscite da casa" YouTG.net Ritorno a scuola: ansie e paure di insegnanti e alunni

I vostri bambini sono pronti per ritornare a scuola? Ecco come affrontare le ansie e le paure di insegnanti e alunni. Tra un paio di settimane riapriranno le scuole e le preoccupazioni sono tante. Gli ...

Puglia, c’è un rebus fiscale sul bonus ai professionisti

Bari - Sono già 32mila le domande di «bonus covid» presentate alla Regione dai professionisti pugliesi sulla base dell’avviso pubblico Start: l’iniziativa della giunta Emiliano prevede un contributo d ...

I vostri bambini sono pronti per ritornare a scuola? Ecco come affrontare le ansie e le paure di insegnanti e alunni. Tra un paio di settimane riapriranno le scuole e le preoccupazioni sono tante. Gli ...Bari - Sono già 32mila le domande di «bonus covid» presentate alla Regione dai professionisti pugliesi sulla base dell’avviso pubblico Start: l’iniziativa della giunta Emiliano prevede un contributo d ...