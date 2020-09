Coronavirus, metà dei pazienti positiva a 30 giorni dalla diagnosi: ancora non chiara la contagiosità (Di giovedì 3 settembre 2020) Uno studio italiano svela che il Coronavirus impiega in media un tempo di 30 giorni dal primo tampone positivo ad essere eliminato dall’organismo – ovvero la meta’ dei pazienti e’ ancora positiva dopo 30 giorni dalla diagnosi – e 36 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Il lavoro e’ stato pubblicato sulla rivista BMJ Open e condotto dall’ Azienda Unita’ Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia su un vasto campione di individui sintomatici risultati positivi al virus tra febbraio e aprile. E’ ancora poco chiara l’estensione del periodo in cui il soggetto resta contagioso dal momento della ... Leggi su meteoweb.eu

