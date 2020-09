Cava de’ Tirreni, iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo terminal bus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Cantierati, stamattina mercoledì 2 settembre, i lavori per la realizzazione, entro 60 giorni, del nuovo terminal bus, collegato alla ferrovia, con interscambio e parcheggio, nell’area ex Metropark adiacente la stazione ferroviaria. Il progetto dell’Amministrazione Servalli, dopo una interlocuzione con Ferrovie dello Stato, proprietaria dell’area durata tre anni circa, prevede la realizzazione da parte di Metellia Servizi, (azienda partecipata interamente dal Comune di Cava de’ Tirreni) di 84 posti auto, un’area gestita da Bus Italia che ospiterà il capolinea degli autobus del trasposto pubblico locale e quello di interscambio per ... Leggi su anteprima24

