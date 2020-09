Caterina Bernal su Chi: tutta la verità sul flirt con Ignazio Moser (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ stata “etichettata” come una delle donne per le quali Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno litigato questa estate. Caterina Bernal per la prima volta, dopo aver parlato sui social, racconta quello che è successo davvero con Ignazio Moser e lo fa in una intervista per la rivista Chi. La modella racconta come si sono conosciuti e quello che è successo tra di loro. Caterina Bernal tutta LA VERITA’ SUL flirt CON Ignazio Moser La modella racconta quindi a chi la intervista, tutto quello che è successo tra lei e Ignazio questa estate. Caterina spiega: “Eravamo al Phi Beach. ... Leggi su ultimenotizieflash

veracegossip : ????La verità di Caterina Bernal sulla frequentazione con Ignazio Moser.... Per l'articolo com'ero venite. Elle nostr… - zazoomblog : Ignazio Moser parla la sua presunta fiamma Caterina Bernal e racconta per filo e per segno come sono andate le cose… - IsaeChia : #IgnazioMoser, parla la sua presunta fiamma #CaterinaBernal e racconta per filo e per segno come sono andate le cos… - zazoomblog : Iganzio Moser e Caterina Bernal: largentina ha causato la crisi con Cecilia Rodriguez? Nuove dichiarazioni -… - zazoomblog : Ignazio Moser e Caterina Bernal: largentina ha causato la crisi con Cecilia Rodriguez? Nuove dichiarazioni -… -