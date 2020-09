Catalfo “Un piano in quattro punti per l'occupazione” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un piano in quattro punti per l'occupazione, in vista del Recovery plan che il governo presenterà a Bruxelles il 15 ottobre prossimo. Lo sta definendo la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.“Siamo consci che molto resta da fare”, sottolinea Catalfo commentando i dati Istat di ieri sull'occupazione.Il primo dei 4 capitoli del piano Catalfo riguarda le Politiche attive e la formazione. L'obiettivo è “traghettare le transizioni occupazionali”, aiutare cioè chi perderà il lavoro in settori colpiti dalle conseguenze della pandemia a trovare posto nei nuovi lavori, in particolare nel digitale e nell'economia green. Il secondo capitolo è la riforma ... Leggi su liberoquotidiano

