Bielorussia | Ue ribadisce | stop alla repressione

(ANSA) - BRUXELLES, 02 SET - "Ribadiamo il nostro richiamo alle autorità bielorusse a porre fine alla repressione e agli arresti, che sono assolutamente inaccettabili, a rilasciare i prigionieri, e ad ...L’arresto come mezzo per fermare i giornalisti affinché non possano fare il loro lavoro di documentare le proteste di piazza. È il metodo usato dalle autorità bielorusse, che ieri, 27 agosto, hanno ar ...