Annullano due gol alla sua squadra, il portiere distrugge il Var: le immagini (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due gol annullati alla sua squadra. Così ha fine partita il portiere ha ben pensato di prendersela col Var, distruggendo la postazione del Video assistant referee. Protagonista del gesto è Gatito Fernandez del Botafogo, dopo che la sua formazione ha perso per 2 a 0 contro il Porto Alegre. Ora rischia sei giornate di squalifica. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

