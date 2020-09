Anche in Europa Tiktok finanzia i creator più originali (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Foto: Mario Tama/Getty Images)Tiktok ha creato un fondo dal valore di 60 milioni di euro per finanziare i creator europei più meritevoli. Come già avvenuto negli Stati Uniti il fondo offrirà ai creator l’opportunità di guadagnare grazie al loro talento. “Partiamo con una dotazione di 60 milioni di euro, a disposizione di migliaia di utenti in tutta Europa: un primo passo verso un nuovo mondo di opportunità su Tiktok, in cui i nostri creator potranno far crescere ancora di più la loro creatività, immaginazione e ambizione”, scrive l’azienda sul suo blog. Come già avvenuto oltre oceano, Anche il fondo europeo punta ad aumentare fino a 255 milioni di euro entro tre anni. ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Anche Europa Non solo Usa, agosto da record anche per le azioni Europa We Wealth Supermoto: fantastico doppio podio Europeo per Cucchietti e Negri!

Castelletto di Branduzzo (PV), 29/30 agosto 2020. La prima prova valida per il Campionato Mondiale ed Europeo Supermoto, denominata GP di Lombardia, si è disputata in condizioni difficilissime, a caus ...

Calendario Serie A 2020/21, date e criteri. I ‘paletti’ della Roma

CALENDARIO SERIE A DATE E CRITERI – Tramite un comunicato apparso su sito della Lega Serie A, sono stati definiti tutti i criteri e sono state pubblicate tutte le date del prossimo massimo campionato ...

