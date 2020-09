Alessia Marcuzzi descrive le coppie Nip | Ultimi dettagli prima di Temptation Island (Di mercoledì 2 settembre 2020) È sempre più vicina la data della messa in onda di Temptation Island targato Mediaset. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi seguirà il viaggio dei sentimenti di sei coppie Nip, tra sentimenti e gelosie. Ricordiamo l’appuntamento con la prima puntata di mercoledì 9 Settembre, così via con le altre settimane. I fidanzati si metteranno in gioco cercando di capire come risollevare il loro rapporto e aggiustare i problemi che li bloccano nel fare passi più grandi. Vedremo coppie che stanno insieme da anni, altre che sono nate con modalità diverse dal normale, altre ancora che si passano quasi dieci anni di differenza. A descrivere le coppie Nip è proprio ... Leggi su giornal

