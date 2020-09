Vidal risolve con il Barcellona. Poi sarà Inter (Di martedì 1 settembre 2020) Arturo Vidal sta trattando la risoluzione del contratto con il Barcellona: poi il trasferimento all’Inter di Antonio Conte Arturo Vidal è ormai prossimo a un accordo con il Barcellona per la risoluzione contrattuale. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista cileno si trasferirà all’Inter, ritrovando così il tecnico Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

e_colpa : @PaPaganini La Juventus puo prendere Vidal in prestito ...oppure chiedere ad Oriali un passaporto europeo cosi in 48h tutto si risolve ?? - ChristianConte_ : @manuel44725775 @_enz29 @SpudFNVPN Vidal risolve il contratto - SStefano93 : Vidal se risolve il contratto con il Barça o viene quasi a 0 ok ma Darmian no,italiani mediocri anche basta #Inter - Step_Anto_Inter : Un gioco di parole sulla sua prima pagina di oggi: “Contenti. Antonio resta all’Inter. Il presidente risolve il cas… -