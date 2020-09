Vacanze, agosto in Puglia: -1,2 milioni di stranieri Il bilancio tracciato da Coldiretti (Di martedì 1 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il mese di agosto si è chiuso praticamente senza 1,2 milioni di viaggiatori stranieri che lo scorso anno avevano pernottato in Puglia, con un pesante impatto economico ed occupazionale sul settore turistico regionale. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sull’impatto della chiusura delle frontiere e sui vincoli posti al turismo dall’estero resi necessari per affrontate l’emergenza coronavirus. L’assenza di stranieri in vacanza in Puglia pesa sull’ospitalità turistica nelle mete piu’ gettonate che risentono notevolmente della loro mancanza anche perché – sottolinea la ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze agosto Vacanze, agosto in Puglia: -1,2 milioni di stranieri Noi Notizie "Perché utilizzare la carta di credito a Cagliari dev'essere ancora così difficile?"

sabato 29 agosto, insieme ad alcuni amici toscani in vacanza nella nostra bella città di Cagliari, mi sono recato al mercato di S. Benedetto, tanto da me decantato e descritto come uno dei luoghi più ...

Turismo, un agosto con numeri senza precedenti. E da non ripetere

LECCE - Non serve, questa volta, attendere il conforto dei dati definitivi per affermare senza temere smentita che il mese di agosto è stato quello dei record di presenze turistiche a Lecce e provinci ...

