Us Open 2020, Sinner-Khachanov sospesa per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di martedì 1 settembre 2020) Il match fra Jannik Sinner e Karen Khachanov, valido per il primo turno degli Us Open 2020, è stato sospeso per pioggia alle ore 17.10 di martedì 1 settembre. Ancor prima dell’inizio della disputa, il giudice di sedia ha deciso di rinviare temporaneamente l’inizio delle operazioni, a causa del graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, le quali hanno compromesso la partenza in orario. tutti GLI aggiornamenti: 17.55 – In campo attualmente soltanto Muguruza e Hibino, sul centrale coperto. Sinner e Khachanov ancora in attesa, il meteo non promette bene. 17.40 – Ancora pioggia negli Stati Uniti, Sinner e Khachanov obbligati ad ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 Sardegna capitale del padel con Fip Star e Wpt Open 2020 Il Sole 24 ORE US Open 2020 LIVE: i match di martedì 1 settembre

17:15 – Leggero ritardo del programma causa pioggia. Tra pochi minuti dovrebbero entrare i giocatori sui campi periferici. Intanto si gioca al coperto sul Louis Armstrong. Il programma sull’ Arthur As ...

US Open: Tsitsipas travolge Ramos, bene Zverev

Alla fine questo misterioso US Open in qualche modo è cominciato. Alle 11 locali sono scesi in campo in 24, tra donne e uomini e alla fine sempre di tennis si tratta. La sorpresa è arrivata da Diego S ...

