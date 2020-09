Totti: “Accompagno mio figlio all’allenamento, ma resto nel parcheggio. A Trigoria non ci entro” (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Totti aspetta che i Friedkin lo invitino a prendere un caffè, “e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c’è stato alcun contatto”. Per cui, il Capitano a Trigoria non ci entra, non più. “Sono stato qualcuno lì dentro. Ci tornerò a tempo debito”, dice. E descrive una scena un po’ surreale: “Al mattino porto Cristian all’allenamento ma non entro, non mi va. Se la sessione è lunga torno a casa, se invece è breve lo aspetto sul retro, nel parcheggio all’ombra, sbrigo un po’ di telefonate, sono sempre in arretrato. Ma dopo qualche minuto arrivano Vito Scala, i magazzinieri, tutto il personale di Trigoria che ha vissuto con me per 25 anni, gente che mi vuol bene. Hanno visto Cristian, ... Leggi su ilnapolista

