The Division gratis per pochi giorni. Il gioco di Ubisoft sarà vostro per sempre (Di martedì 1 settembre 2020) Ubisoft, anche se costantemente al centro di polemiche ultimamente, si sente generosa e questa volta ha deciso di regalare Tom Clancy's The Division.Anche se non si tratta del più recente The Division 2, riceverete lo stesso un ottimo titolo:"Ubisoft è lieta di offrirti Tom Clancy's The Division. Puoi richiedere il tuo gioco gratuito dal 1° settembre all'8 settembre e potrai giocarci in qualsiasi momento!"Leggi altro... Leggi su eurogamer

