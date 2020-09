Sondaggi elezioni Toscana: Ceccardi testa a testa con Giani (Di martedì 1 settembre 2020) I Sondaggi Winpoll sulle elezioni regionali del Sole oggi fanno il punto sulla situazione in Toscana. E rilevano un indedito testa a testa in Toscana tra il candidato del centrosinistra Eugenio Giani e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. Giani è al 43% mentre la Ceccardi lo incalza al 42,5%. “La Toscana come l’Emilia-Romagna?” si chiedono Roberto D’Alimonte e Lorenzo De Sio, per i quali “dopo decenni di dominio incontrastato del centrosinistra in Toscana si profila una competizione aperta come lo fu a gennaio di quest’anno in Emilia-Romagna. Molto distaccata dai primi due contendenti ... Leggi su nextquotidiano

dellorco85 : A meno di un mese dal taglio dei parlamentari (per la prox legislatura) e la gestione in inverno di 209 miliardi in… - Noovyis : (Sondaggi elezioni Toscana: Ceccardi testa a testa con Giani) Playhitmusic - - DalilaAdrower : RT @fabcet: Le Marche sono invase dai migranti, altrimenti commessi spiega? Nelle Marche il candidato di Fratelli d’Italia è avanti del 13%… - zazoomblog : Elezioni regionali: ultimi sondaggi Tecnè per Quarta Repubblica centrodestra avanti 4-2 possibile 5-1 - #Elezioni… - erretti42 : @cocchi2a @Omantini @cgilnazionale @collettiva_news @cgil_marche @CgilOfficial @SusannaCamusso @giannafracassi… -