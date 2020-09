Sanità, abolito il superticket: niente 10 euro in più sulle ricette (Di martedì 1 settembre 2020) Da oggi, primo settembre, entra in vigore l'abolizione del superticket , per tutti e per tutti i redditi, la quota aggiuntiva di 10 euro prevista per le prestazioni sanitarie specialistiche. Una ... Leggi su tgcom24.mediaset

Adnkronos : #Speranza: 'Superticket abolito, nessuno lo pagherà più' - RCN_101 : Sanità, da oggi abolito il superticket: niente 10 euro in più sulle ricette - RisatoNicola : Sanità, abolito il superticket: niente 10 euro in più sulle ricette - MediasetTgcom24 : Sanità, abolito il superticket: niente 10 euro in più sulle ricette #superticket - infoitsalute : Sanità. Abolito il Superticket. Nessuno dovrà più pagarlo, ecco da quando -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità abolito Tasse sulle pensioni: 20% di Irpef per l'1% degli italiani Corriere della Sera