Salvini posta video di Fusani, la cronista viene insultata e minacciata (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Matteo Salvini posta sul suo profilo twitter un intervento della giornalista Claudia Fusani e i follower si scatenano con insulti, offese, minacce. Leggi su dire

AlessiaMorani : C’è posta per #Salvini - OrlandoStier68 : RT @MDragonil: @AlessiaMorani C'è posta per lei. Dove vede il marchio? È forse un crimine citare uno spot della Ringo dove c'era il 'batti… - i7185 : @MilkoSichinolfi Scusate sono anni che Salvini posta foto con marchi e prodotti Italiani...e sono anni che posto e… - MaffeoDaniela : RT @MDragonil: @AlessiaMorani C'è posta per lei. Dove vede il marchio? È forse un crimine citare uno spot della Ringo dove c'era il 'batti… - Operatore2278 : @AlessiaMorani Siete ridicoli. Mamma quanto siete ridicoli. Posta per Salvini, Supposta per te. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini posta Salvini posta video di Fusani, la cronista viene insultata e minacciata - DIRE.it Dire Elezioni comunali 2021. Caro sindaco, a chi serve scoprire ora le carte elettorali?

Il Covid ha cambiato lo scenario politico e non poteva che essere così. Il centrodestra accusa tutti quelli che governano di sbagliare tutto. Il centrosinistra ribatte a muso duro, ipotizzando scenari ...

Giusi Nicolini contro il sindaco Martello: "Non c'è alcuna emergenza a Lampedusa, io gestivo di peggio"

L’ex sindaca Pd dell’isola siciliana Giusi Nicolini parla con HuffPost degli sbarchi, tema che torna a scottare pungolando l’Esecutivo a tre settimane dalla chiamata alle urne per Regionali e referend ...

Il Covid ha cambiato lo scenario politico e non poteva che essere così. Il centrodestra accusa tutti quelli che governano di sbagliare tutto. Il centrosinistra ribatte a muso duro, ipotizzando scenari ...L’ex sindaca Pd dell’isola siciliana Giusi Nicolini parla con HuffPost degli sbarchi, tema che torna a scottare pungolando l’Esecutivo a tre settimane dalla chiamata alle urne per Regionali e referend ...