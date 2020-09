Riscatto laurea ed età della pensione: chiarimenti (Di martedì 1 settembre 2020) Il Riscatto della laurea serve a valorizzare ai fini pensionistici gli anni dedicati al conseguimento del titolo di studio. Il Riscatto può essere richiesto, a patto che si sia conseguito il titolo di studio finale, solo per la durata legale del corso di laurea e non eventualmente, per gli anni fuori corso utilizzati. Vediamo la convenienza del Riscatto. Riscatto laurea per pensione Una lettrice scrive per chiedere: Buonasera, sono laureata, ho 50 anni e lavoro da 24 anni nel privato come Quadro, con regolari contributi versati. Vorrei riscattare la laurea, vorrei sapere se mi conviene, quanto verrebbe a costarmi piu’ o meno e a quanti anni percepirò la ... Leggi su notizieora

Riscatto della laurea agevolato: è una grossa opportunità per tutti i lavoratori che con esso abbreviano in modo marcato il tempo che manca al pensionamento. Porte aperte dunque, soprattutto ora che l ...

Tra i criteri stabiliti dall’Enpam per l’accesso alla pensione anticipata dei propri iscritti è fondamentale l’anzianità dei versamenti: si può uscire dal lavoro solo se si raggiungono i 42 anni di co ...

