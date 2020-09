Operaio si rifiuta di fare il tampone: imprenditore prende la pistola e spara (Di martedì 1 settembre 2020) Modena. Se voleva tornare a lavorare nella sua azienda doveva sottoporsi al tampone. Questa la condizione imposta da un imprenditore a un suo dipendente, che ha scatenato un violento diverbio tra lui e l’Operaio. Al culmine del litigio, il titolare dell’azienda ha afferrato una pistola e ha sparato un colpo a salve per intimorirlo. Modena, Operaio … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Tragedia sfiorata a Modena, dove un imprenditore cinese di 38 anni, titolare di un'azienda che lavora per il settore biomedicale, ha sparato un colpo a salve contro un suo dipendente, un operaio di or ...Operaio rifiuta di fare il tampone e l’imprenditore gli spara (a salve). E’ successo a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena. L’imprenditore aveva chiesto all’operaio di fare il tampone prim ...