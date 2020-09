Nuovo Salario, un’intera strada ostaggio delle transenne: dopo quasi un anno i cittadini ancora attendono che il Comune intervenga (Di martedì 1 settembre 2020) È rimasto così dal 5 novembre, in attesa di spegnere la sua prima candelina. Peccato che non sia un essere vivente, ma un marciapiede transennato dopo che alcuni massi erano franati dalla collinetta di via Eugenio Chiesa, a Val Melaina, dove solo per miracolo si era evitata la tragedia. Già, perché era stato sfiorato un passante, come racconta – a 10 mesi di distanza – Lucio Parlavecchio, residente nel quartiere. Lucio, volontario della protezione civile, gestisce anche la pagina Facebook Reporter Montesacro, dove vengono segnalati i problemi del quartiere e delle zone limitrofe. A rischiare, quasi un anno fa, è stato suo padre, che si è salvato solo grazie al fatto che il masso si è frantumato qualche secondo dopo che l’uomo era ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nuovo Salario, un’intera strada ostaggio delle transenne: dopo quasi un anno i cittadini ancora attendono che il Co… - Val_Fus : RT @Reale_Scenari: Meno diritti e meno salario per chi lavora, cosi Bonomi Confiindustria da @ilmanifesto Insomma niente di particolarmente… - PigiDimitri : RT @Michele_Arnese: Ora qui a Roma, zona Nuovo Salario, salutare aria con puzzo di monnezza entra soavemente dalle finestre. Da Roma Capit… - bes_d_f : RT @Michele_Arnese: Ora qui a Roma, zona Nuovo Salario, salutare aria con puzzo di monnezza entra soavemente dalle finestre. Da Roma Capit… - EAlessandrolodi : RT @Michele_Arnese: Ora qui a Roma, zona Nuovo Salario, salutare aria con puzzo di monnezza entra soavemente dalle finestre. Da Roma Capit… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Salario Nuovo Salario, un’intera strada ostaggio delle transenne: dopo quasi un anno i cittadini ancora attendono che il Comune intervenga Il Corriere della Città In Qatar è stata approvata un’attesa legge contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti

Prevede l'aumento del salario minimo e l'abolizione della "kafala" cioè il divieto di cambiare lavoro senza il permesso dell'azienda Il governo del Qatar, un piccolo paese del golfo Persico guidato da ...

Regionali, Spinelli: “Sanità e ambiente, nuovi modelli nel mondo post-Covid” Politica

Firenze – Sinistra Civica Ecologista fa parte della coalizione di centrosinistra che si candida a guidare la Regione Toscana, con un proprio programma autonomo. Si propone come elemento di innovazione ...

Prevede l'aumento del salario minimo e l'abolizione della "kafala" cioè il divieto di cambiare lavoro senza il permesso dell'azienda Il governo del Qatar, un piccolo paese del golfo Persico guidato da ...Firenze – Sinistra Civica Ecologista fa parte della coalizione di centrosinistra che si candida a guidare la Regione Toscana, con un proprio programma autonomo. Si propone come elemento di innovazione ...