Monza e Mugello spaventano John (Di martedì 1 settembre 2020) Leo Turrini Nel consueto scambio di opinioni del lunedì, il presidente Elkann, l'amministratore delegato Camilleri e il...cireneo Binotto hanno malinconicamente concordato su una cosa: momento ... Leggi su quotidiano

Nel consueto scambio di opinioni del lunedì, il presidente Elkann, l’amministratore delegato Camilleri e il...cireneo Binotto hanno malinconicamente concordato su una cosa: momento peggiore per presen ...

La Ferrari chiama i tifosi: “Non smettiamo di lottare”

Il Cavallino via social si fa forza dopo il brutto risultato di Spa: “Non è la prima volta che affrontiamo difficoltà, ma ne siamo sempre usciti” Che non sia un momento semplice lo dicono anche i dett ...

