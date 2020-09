Meteo, pronte nuove perturbazioni: temperature in calo (Di martedì 1 settembre 2020) Le previsioni Meteo vedono l’arrivo di nuove perturbazioni su tutta l’Italia con conseguente calo di temperature per un clima più fresco Negli ultimi giorni le correnti nord-atlantiche hanno surclassato l’anticiclone sub-tropicale portando con sé instabilità ed un sensibile calo delle temperature. La giornata di oggi, dopo i fenomeni di ieri, dovrebbe ritornare tranquilla, fatta eccezione … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Meteo pronte Meteo, pronte nuove perturbazioni: temperature in calo Inews24 Lavori alla scuola media di Montemurlo, tutto pronto per il rientro

Stanno andando avanti a ritmo sostenuto i lavori di adeguamento alle norme di distanziamento sociale anti- Covid di alcune aule e del refettorio della scuola media “Salvemini- La Pira” di Montemurlo.

Infermiere aggredito al Pronto Soccorso di Caserta ricoverato in prognosi riservata. Arrestato l’aggressore

Una nuova aggressione questa notte ai danni di un infermiere del pronto soccorso dell’azienda Ospedaliera di Caserta, G.I. finito in prognosi riservata al reparto di Medicina D’urgenza. Calci e pugni ...

