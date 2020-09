Messaggio di Totti alla Roma: “Tornerò a tempo debito” (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, Messaggio di Totti alla famiglia Friedkin: “La incontrerò quando mi inviteranno a prendere un caffè, sinceramente penso che succederà”. Intervistato da Paolo Condò su la Repubblica, Francesco Totti ha parlato del su possibile ritorno alla Roma, del rapporto con la piazza e della nuova dirigenza. Totti manda un Messaggio allo Roma: “Incontrerò la famiglia Friedkin quando mi inviteranno a prendere un caffè” “Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c’è stato alcun contatto“, ... Leggi su newsmondo

Totti, messaggio a Friedkin in un’intervista di Paolo Condò pubblicata oggi da “La Repubblica”: “Aspetto che mi chiami per un caffè”. Francesco Totti è pronto a fare ritorno nella Roma. Sono passati m ...La copertina del settimanale Gente con Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, continua a far discutere. “A 13 anni Chanel Totti è la gemella di Ilary”, il titolo a peggiora ...