I SuperM: la nuova frontiera della musica Kpop in radio ed in streaming con il singolo “Tiger Inside” (Di martedì 1 settembre 2020) Esce oggi su tutte le piattaforme digitali, “Tiger Inside”, il nuovo singolo dei SuperM che anticipa l’album di debutto “Super One”, in arrivo il 25 settembre. “Tiger Inside”, come evoca il titolo, è un brano dai ritmi frenetici, fatto apposta per ballare, dove i sintetizzatori, accompagnati dal basso, sembrano evocare il brontolio di una tigre. “Bring it on it on“, cantano i SuperM, un’esortazione a superare le difficoltà e le sfide, facendo emergere “la tigre” nascosta in tutti noi. “Tiger Inside” segue la pubblicazione, a metà agosto, della prima traccia, “100”, che Rolling Stone ha definito “tre minuti e mezzo di divertimento frenetico ad alta energia”. La band del K-pop ha presentato ... Leggi su domanipress

FildaxFrd : RT @UNp0pUl4r_0: Unpopular opinion//unknown. -La nuova canzone dei SuperM è stata un flop assurdo, line distribuite malissimo, Ten e Lucas… - jiaersluvz : questa nuova dei superM me piace ?????? - UNp0pUl4r_0 : Unpopular opinion//unknown. -La nuova canzone dei SuperM è stata un flop assurdo, line distribuite malissimo, Ten e… - hoseokiespout : Volevo solo dire che ora vado ad ascoltare la nuova canzone dei SuperM, il titolo ci sta - sasith__ : And sou. Parliamo di questo comeback dei superm che è uno chef kiss. I mean, io proprio nella pace dei sensi con qu… -

