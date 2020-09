Covid Vaticano: tamponi a tappeto per i preti rientrati dalla Sardegna (Di martedì 1 settembre 2020) C’è preoccupazione in Vaticano per l’impennata di casi Covid in Sardegna, in questi giorni è stata così diramata una circolare a tutti i dicasteri L’aumento di casi di Coronavirus in Sardegna preoccupa anche il Vaticano, che ha così diramato una circolare a tutti i dicasteri per chiedere che venga fatto il tampone ai sacerdoti, agli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

vaticannews_it : #26agosto #PapaFrancesco Non più dalla Biblioteca del Palazzo Aspotolico ma all'interno del Palazzo Apostolico, e s… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Il Papa non viaggerà fino al 2022 Annullate tutte le visite per il Covid - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Vaticano, il Papa non viaggerà fino al 2022. Annullate le visite per il Covid - Affaritaliani : Vaticano, il Papa non viaggerà fino al 2022. Annullate le visite per il Covid - insistente_ : RT @Kwizera06428241: In Ecuador, con la scusa del #COVID19, prime prove del nuovo ordine mondiale onusiano. Per una manciata di dollari di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vaticano Vaticano allarmato per contagi in Sardegna: tamponi a tappeto per preti e dipendenti tornati dall'isola Il Messaggero Covid Italia, tampone obbligatorio fino al 10 settembre: ecco per chi

L’obbligo di tampone per chi rientra dall’estero e dalla Sardegna è stato prorogato fino al 10 settembre. La nuova ordinanza della Regione Campania. Tampone obbligatorio fino al 10 settembre per chi r ...

Vaticano, il Papa non viaggerà fino al 2022. Annullate le visite per il Covid

Il Coronavirus ferma anche i viaggi del Papa. Francesco ha deciso di sospendere le sue visite fino a tutto il 2021, con la speranza che entro quella data si sia trovato un vaccino affidabile. L’ultimo ...

L’obbligo di tampone per chi rientra dall’estero e dalla Sardegna è stato prorogato fino al 10 settembre. La nuova ordinanza della Regione Campania. Tampone obbligatorio fino al 10 settembre per chi r ...Il Coronavirus ferma anche i viaggi del Papa. Francesco ha deciso di sospendere le sue visite fino a tutto il 2021, con la speranza che entro quella data si sia trovato un vaccino affidabile. L’ultimo ...