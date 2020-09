Coronavirus, calano i contagi (978), ma le cattive notizia arrivano da ospedali e terapie intensive (Di martedì 1 settembre 2020) In lieve ulteriore calo i nuovi casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978, rispetto ieri 18 contagi in meno. Le vittime sono state otto, mentre ieri erano sei. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. Cresce il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva: sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ieri. La percentuale maggiore di nuovi casi (il 24,7 per cento) è stata registrata oggi in Lombardia, con 242, davanti a Lazio (125) e Campania (102). La Valle d’Aosta è l’unica regione senza nuovi casi. Le otto vittime sono distribuite tra Lombardia (2), Veneto (2), Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Coronavirus, cattive notizie dagli ospedali Non va sottovalutato soprattutto ... Leggi su secoloditalia

