Caputo: «La provincia? È la mia origine, non la rinnego. Grazie De Zerbi» (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Caputo, ha parlato così dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni si prepara alla gara con la Bosnia Francesco Caputo, ha parlato così dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni si prepara alla gara con la Bosnia. Grazie A DE Zerbi- «Sono davvero felice di questa convocazione, ringrazio il Sassuolo e mister De Zerbi. Per me questa è una grande emozione, non ho mai mollato». LA MIA provincia- «Non mi infastidisce questa etichetta, me la porto dietro da tanto tempo e non rinnego nulla. Sono contento del percorso che ho fatto e ora mi godo con tanta voglia questa opportunità. Sono il ragazzo più felice al mondo». COSA SIGNIFICA ESSERCI- «Dopo tanti anni di sacrifici, questo è ... Leggi su calcionews24

Parete (Caserta) – Salone Nobile del Palazzo Ducale di Parete gremitissimo nel pomeriggio di lunedì 30 agosto, in occasione del convegno “Family Act – Famiglia, Sostegno e Futuro”. Parterre d’eccezion ...

