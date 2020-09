Calciomercato Atalanta: passi avanti per Cristian Romero della Juventus (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Atalanta, obiettivo un difensore della Juventus, c’è l’offerta da parte del club bergamasco, accolta e valutata a Torino Calciomercato Atalanta, obiettivo un difensore della Juventus, c’è l’offerta da parte del club bergamasco, accolta e valutata a Torino. L’OFFERTA- Secondo quanto riporta Il Corriere di Bergamo, L’Atalanta avrebbe messo sul piatto una prima offerta per Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa. L’offerta: prestito biennale con diritto di riscatto a 15 milioni di euro oppure includendo un giovane calciatore del vivaio come l’attaccante classe 2001 Roberto Piccoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

