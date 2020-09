Brozovic, messaggio social ai tifosi: “Nessuna polemica, amo questa maglia” (Di martedì 1 settembre 2020) Brozovic, un messaggio social ai tifosi per ricordare a tutti l’amore e la passione per la maglia nerazzurra tralasciando ogni polemica Brozovic, un messaggio social ai tifosi per ricordare a tutti l’amore e la passione per la maglia nerazzurra tralasciando ogni polemica. PAROLE DI PACE- “Nessuna polemica, amo questa maglia”. Questo il sunto delle parole rilasciate dal giocatore su Instagram in segno di pace con il popolo nerazzurro. IL messaggio- “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ... Leggi su calcionews24

