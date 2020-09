Bonus verde 2020: scopriamo cos’è ed in cosa consiste (Di martedì 1 settembre 2020) Un Bonus pensato già nel 2018, ma non tutti ne conoscono l’esistenza ed i benefici. Invece il Bonus verde, può davvero essere d’aiuto Fioriere, giardini, aree verdi di ogni tipo. Aiutano moltissime persone a trovare un momento di svago, ma non tutti sanno che dal 2018, esiste addirittura un Bonus verde, arrivato con la Legge in Bilancio proprio di due anni fa. Ecco le basi per capire come usufruirne: l’importo è agevolabile mediante detrazione al 36% in 10 rate annuali per spese sostenute e documentate a partire dal 2018 e fino al 2020, con limite massimo di spesa che ammonta a 5.000 euro. Questo termine, non è compreso nel limite invece pensato per spese di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli ... Leggi su chenews

Tra i settori più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia Covid-19 vi è quello del florovivaismo che, secondo dati ISTAT, genera da solo un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro l’anno, pari al ...

