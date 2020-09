Ausilio: "Tonali non era priorità Inter. Kolarov? Trattativa c'è". E su Messi e Nainggolan... (Di martedì 1 settembre 2020) RIMINI - Piero Ausilio , responsabile dell'area tecnica dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: " Più che un patto con Conte è venuta fuori un'idea comune di lavoro, era ... Leggi su corrieredellosport

TuttoMercatoWeb : Ausilio: 'L'Inter adesso non è in grado di fare investimenti come quello per Tonali' - soloINTER12 : Ausilio: “Tonali è buon giocatore, l'Inter però non è in grado di fare un investimento di quel tipo. Le possibilità… - PianetaMilan : #Inter, #Ausilio: '#Tonali? Ad oggi non ce lo potevamo permettere' - MarisciaFox : RT @Ale_Rimi: Piero #Ausilio (in ??): Messi: 'Non c'è nulla' Kolarov: 'Trattativa in corso' Tonali: 'Investimento insostenibile' Nainggolan… - CalcioWeb : #Inter, l'ammissione di #Ausilio: 'Ecco tutta la verità su #Tonali' - -